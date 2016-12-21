«Джейш аль-Фатх» взяла ответственность за убийство посла Карлова

Вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатх» взяла на себя ответственность за убийство посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Ас-Сумария».

«Джейш аль-Фатх» объединяет группировки боевиков, противостоящих правительственным сирийским войскам, образована в марте 2015 года.

Напомним, Андрей Карлов погиб в результате покушения 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре. Церемония прощания с дипломатом пройдет в Министерстве иностранных дел РФ в Москве 22 декабря, в тот же день состоятся похороны.