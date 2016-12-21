Детский омбудсмен пообещала поговорить с подростками из школы «Шанс»

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что в настоящее время ситуация в специальной школе «Шанс» нормализовалась, и сообщила, что хочет посетить ее в ближайшее время. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Мы на связи с руководителем департамента соцзащиты города Москвы по беспорядкам в подведомственном им учреждении ГБУ специальная школа «Шанс», — рассказала она изданию.

Кузнецова пообещала, что после возвращения из командировки в Москву она в самое ближайшее время посетит это учреждение, чтобы поговорить с воспитанниками. Она подчеркнула, что «самое главное для подростков, чтобы таких ситуаций не возникало, вовремя быть услышанными».​

21 декабря стало известно, что несколько воспитанников специализированной школы «Шанс» для детей с девиантным поведением на Канатчиковском проезде забаррикадировались в здании. Источник в правоохранительных органах сообщил, что они выгнали из учебного заведения контролеров и воспитателей, и требуют смены руководства школы.