Клинтон опередила Трампа на выборах президента США почти на 3 млн голосов

Кандидат от Демократической партии в президенты США Хиллари Клинтон набрала почти на 3 миллиона голосов избирателей больше, чем у республиканца Дональда Трампа. Данные официально утвержденных результатов по всем штатам размещены интернет-изданием The Hill.

Согласно приведенным данным, Клинтон набрала 65 844 610 голосов (48,2%), Трамп — 62 979 636 голосов (46,1%).

Несмотря на то, что Клинтон существенно опередила Трампа по простым голосам избирателей, она не смогла заручиться поддержкой выборщиков, проиграв выборы в так называемых ключевых штатах.

20 декабря Дональд Трамп был утвержден в статусе президента США коллегией выборщиков большинством голосов. Несмотря на призыв части общества к ним голосовать против Трампа и поддержать набравшую большинство голосов простых избирателей Хиллари Клинтон, несколько ранее определившихся выборщиков отказали ей в поддержке и проголосовали за выбывшего из гонки сенатора-демократа Берни Сандерса.

Таким образом, Трамп получил 304 голоса выборщиков, его соперница — 227 голосов. Для победы Клинтон нужно было набрать 270 голосов выборщиков.