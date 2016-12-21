Суд раскрыл методы получения переписки Клинтон сотрудниками ФБР

Американский суд опубликовал документы, которые раскрыли методы ФБР при расследовании дела о переписке Демократического штаба во время предвыборной кампании Хиллари Клинтон. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно документам, ФБР запрашивало у суда ордер на обыски с целью получения доступа к переписке. Такое решение было принято после того, как глава ФБР Джеймс Коми сообщил о необходимости дальнейшего исследования писем.

Отмечается, что документы, относящиеся к ордеру, выданному после того, как Джеймс Коми 28 октября проинформировал Конгресс о новых найденных письмах, были опубликованы после соответствующего постановления окружного судьи Манхэттена Кевина Кастела, вынесенного в этот понедельник.

Представитель Бюро считают, что Хиллари Клинтон переписывалась с неназванным человеком с ноутбука, на котором хранились документы Госдепартамента США.

Ранее в интернете появилась запись разговоров экс-кандидата в президенты США, в которой она жалуется на провал во время президентской гонки из-за действий недоброжелателей.