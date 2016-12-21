В Таиланде погибли двое россиян

Двое россиян и женщина «азиатской национальности» погибли в ДТП на юге Таиланда. По неизвестным причинам микроавтобус на большой скорости врезался в жилой дом у обочины дороги, сообщает Phuket News.

Микроавтобус вез 10 туристов, сообщил капитан Чатри Пьенхайя из городской полиции Пхангнга. В салоне находились граждане Таиланда, двое мужчин из России и один индонезиец.

Семь человек получили серьезные травмы. Троих из них удалось извлечь из микроавтобуса только с применением гидравлических ножниц, которые используют в судостроительстве.

Водитель сообщил полиции, что когда он потерял управление на повороте, шел дождь.