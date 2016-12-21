Делегация Крыма готова выступить в ООН с докладом о реальной жизни на полуострове

Власти Крыма заявили о готовности направить в ООН делегацию с докладом о реальной жизни на полуострове, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы РФ Руслана Бальбека.

По его словам, сейчас вся информация о Крыме подается предвзято. «Крымская делегация готова выступить на площадке ООН и продемонстрировать доказательства того, что Крым сегодня является полуостровом свободы, где царят межнациональный мир и согласие», — цитирует агентство слова депутата.

Он также заявил, что делегация готова предоставить ООН доказательства масштабного развития и позитивных изменений на полуострове после присоединения к России.

Ранее Руслан Бальбек прокомментировал принятие Генассамблеей ООН антироссийской резолюции о нарушениях прав человека в Крыму, заявив, что «факты, которые предъявили украинские дипломаты, являются зеркальной противоположностью тому, что происходит у них в стране». «На полуострове никого не преследует за религиозные убеждения, за исключением, конечно, экстремистских и запрещенных в России радикальных организаций», — заявил Бальбек, его слова цитирует ТАСС.