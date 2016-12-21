Далай-ламу не пустят в Монголию из-за претензий Китая

Глава МИД Монголии Цэндийн Мунх-Оргил заявил, что власти страны больше не допустят визита далай-ламы. Такое решение принято в связи с претензиями Китая, передает AP.

Министр подчеркнул, что религиозного лидера не пустят в Монголию и в случае приглашения духовных деятелей.

Агентство отмечает, что монгольская экономика сильно зависит от КНР. А из-за визита религиозного лидера Тибета могли бы сорваться переговоры о предоставлении Пекином в качестве кредита Монголии денежных средств в размере 4,2 млрд долларов.

Напомним, что далай-лама с двухдневным визитом прибыл в Монголию в ноябре. После этого китайская сторона установила дополнительные таможенные сборы для монгольских экспортеров. Об этом пишет Reuters.

Отметим, что Китай считает Тибет частью своей страны, а далай-лама выступает за его независимость.