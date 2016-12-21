Госдума усилила контроль за правительством

Государственная Дума России одобрила поправки в свой регламент о парламентском контроле за исполнением законов. Видеотрансляция заседания велась на официальном сайте ГД.

Согласно нововведениям, Госдума будет теперь назначать третье чтение законопроектов, касающихся расходов федерального бюджета, исключительно после подготовки правительством необходимых подзаконных актов. Аналогичные поправки будут внесены в регламент кабинета министров РФ.

«Многие избиратели жаловались, что законы не реализуются по причине того, что чиновниками не подготовлены подзаконные акты», — пояснил один из инициаторов изменений, депутат «Единой России» Андрей Исаев.

Отмечается, что если закон имеет отложенный срок вступления в силу, то при его принятии ГД будет устанавливать срок внесения кабинетом министров информации о готовности соответствующих подзаконных актов.

«Данное предложение поддержано представителями всех фракций и председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым», — заверил Исаев.

Глава комитета по регламенту Ольга Савастьянова считает, что такие поправки «усиливают роль, возможность и влияние депутатов в исполнении законов и их качества».