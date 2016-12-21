Госдума приняла заявление о безопасности дипломатов России

В связи с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова Госдума РФ приняла заявление о дополнительных мерах безопасности в отношении дипломатов, представляющих интересы страны за рубежом. Госдума также призвала сплотиться мировых парламентариев для создания антитеррористической коалиции. Об этом пишет РИА Новости.

«Виновные в совершении этой чудовищной провокации, как исполнители, так и те, кто направлял руку террориста, разжигая чувства русофобии, межнациональной, межрелигиозной и межконфессиональной вражды, экстремизма и фанатизма, должны понести заслуженное наказание», — отмечается в тексте заявления.

За принятие заявления проголосовали 428 депутатов и один воздержался.

Депутаты уверены, что важно не допустить в будущем саму возможность нападения на сотрудников российских диппредставительств и консульских учреждений за границей. Кроме того, Госдума призвала членов парламентов всех стран пресечь финансирование террористической деятельности. Для этого предлагается принять законодательные меры против спонсоров терроризма.

«Напрасны надежды тех, кто самым подлым способом, убийствами и запугиваниями, пытается помешать полноформатному сотрудничеству между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, кто всячески препятствует созданию подлинной антитеррористической коалиции, нацеленной на достижение безопасности и стабильности в масштабах всего Евразийского континента», — говорится в документе.

Авторы заявления уверены, что однозначное осуждение убийства Карлова усилят давление на провокаторов и вселят уверенность в том, что им будет дан отпор. А сотрудничество между Россией и Турцией будет по-настоящему эффективным.

«Именно такое развитие событий, ведущее к установлению мира и спокойствия в регионе, полному освобождению от террористов всех населенных пунктов и восстановлению мирной жизни в многострадальной Сирии, по единодушному мнению депутатов Государственной думы, станет лучшим памятником мужественному сыну нашего народа — Андрею Геннадьевичу Карлову», — говорится в заявлении.

Российский посол в Турции был убит во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Это произошло 19 декабря в Анкаре. Тело дипломата доставлено в Москву.