В России за шпионаж и измену за полгода осуждены 16 человек

Верховный суд России за первое полугодие 2016 года вынес 16 обвинительных приговоров за госизмену и шпионаж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный департамент ведомства.

13 человек осуждены на реальные сроки по статье «Госизмена», 3 — по статье «Шпионаж». Один из обвиняемых признал свою вину и раскаялся. Девять человек были привлечены к ответственности за разглашение гостайны. Одни из ных получил уловный срок, все остальные были амнистированы.

Оправдательных приговоров по данной категории дел за первое полугодие 2016 года не выносилось.

Судебный департамент ВС РФ сообщил, что 10 человек были приговорены к заключению на срок от 10 до 15 лет, один — свыше 15 лет, 19 — до двух лет лишения свободы, 15 человек получили сроки от 3 до 10 лет. У четырех осужденных было конфисковано имущество.