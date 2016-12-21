Россияне стали тратить до 80% зарплаты на самое необходимое

Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР) опубликовал данные исследования «Как выживают российские семьи?», согласно результатам которого минимальные расходы российских семей с одним ребенком достигают в среднем 70–80% зарплаты.

Москва стала городом с самыми низкими показателями затрат зарплатных средств населения на еду, лекарства, транспорт и ЖКХ. Аналитики отметили, что этот показатель в столице составляет 28 до 37% . А 82-106% зарплаты на товары первой необходимости тратят жители Алтайского края. Здесь самый высокий показатель по стране.

Эксперты отметили, что среди некоторых семей наблюдается нехватка средств на минимальные расходы. В частности, это касается семей, в которых работает лишь один из супругов. В этом случае граждане спасаются натуральным хозяйством либо ищут источник дополнительного заработка.

В центре подчеркнули тяжелую ситуацию среди пенсионеров. Аналитики выяснили, что такие граждане почти все средства тратят на самые необходимые товары и не могут позволить себе купить дорогостоящие лекарства.

Аналитики также подсчитали, что минимальные затраты жителей Нижнего Новгорода и Москвы на новогодний стол составят примерно 1,5 тысячи рублей. А жители сел на стол для Нового года потратят минимум 2,2 тысячи рублей. В меню, в частности, учитывались курица, колбаса, салаты, сыр, фрукты, хлеб, а также торт и шампанское.