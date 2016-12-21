Путин утвердил флаг и эмблему Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении флага Росгвардии. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

«Учредить флаг Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Флаг войск Росгвардии представляет собой «прямоугольное двустороннее белое полотнище с четырехконечным крестом с расширяющимися концами», в центре расположена эмблема войск национальной гвардии. Согласно описанию, знамя - квадратное полотнище с изображением «прямого равноконечного креста», в центре которого расположен государственный герб РФ.

Также президент подписал указ об учреждении геральдического знака — эмблемы и знамени нового силового ведомства. Указы вступают в силу со дня их подписания 20 декабря.

Ранее первый заместитель главкома Росгвардии Сергей Меликов сообщил, что в обязанности службы входит, в том числе, обнаружение угроз для государственного строя РФ, а также борьба с терроризмом и обеспечение общественной безопасности российских граждан.