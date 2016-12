В США узнали о заработке «русских хакеров» до 5 млн долларов в день

Специалисты американской компании White Ops заявили, что раскрыли схему «русских хакеров», позволяющую получать им до 5 млн долларов ежедневно. Отмечается, что для этого хакеры используют около 250 тысяч поддельных интернет-страниц. Об этом пишет The New York Times.

Газета отмечает, что мошенническая схема носит название Methbot и используется в настоящее время. Деятельность пользователей интернета имитируется 750 тысячами программами-ботами.

По данным исследования White Ops, мошенники используют примерно 6100 фейковых сайтов крупнейших новостных агрегаторов и СМИ. Речь идет, в частности, о Fox News, CBS Sports, The New York Times The Wall Street Journal, Facebook и Yahoo.

Аналитики пришли к выводу, что главной целью хакеров являются серверы, находящиеся в Соединенных Штатах. Однако и серверы некоторых компаний и в других странах также попали под их влияние.

Майкл Тиффани — основатель White Ops — заверил, что рекламодатели уже проинформированы о мошеннической схеме.

Издание подчеркивает, что авторы доклада не связывают создателей Methbot с кибератакам на организации США перед президентскими выборами.