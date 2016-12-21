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21 декабря 2016, 14:51
«Исламское государство» Москва суды терроризм

Караулова обвинила в побеге в ИГ больную любовь

Варвара Караулова
Варвара Караулова
Фото: Пресс-служба Лефортовского суда

В своем последнем слове на заседании Московского окружного военного суда студентка Александра Иванова (Варвара Караулова) заявила, что не может себя простить за случившееся. Об этом сообщает ТАСС.

«Сама я простить себя не могу. Сейчас я пытаюсь воспринимать это как опыт, которого я никому не пожелаю, но он мне дал очень много. Мои проблемы, какие-то депрессии, мой эгоцентризм, привели меня к такому пути. Все мое общение с ним было не как с участником какой-то организации, а как с человеком, которого я любила, хоть он мне и врал. Я согласна, что любовь была больная и неадекватная, я все осознала», — сказала она.

Ранее прокурор Михаил Резниченко заявлял, что намерение Карауловой выехать в Сирию никак не связано с ее чувствами. Адвокат Илья Новиков настаивал, что в поступках девушки нет состава преступления. Гособвинение попросило назначить подсудимой 4 лет колонии общего режима и штраф размером 150 тысяч рублей.

Приговор Карауловой будет объявлен 22 декабря.

Напомним, 27 мая 2015 года Варвара Караулов тайно от семьи вылетела в Стамбул. Она решила вступить в запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ) и присоединиться к ее подразделению «Бадр». Оно известно тем, что вербует девушек в соцсети для осуществления диверсионной деятельности путем самоподрыва. Защита Карауловой настаивает на том, что девушка всего лишь влюбилась в вербовщика Айрата Саматова.

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