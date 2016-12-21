В Москве запланировали установку памятника Исламу Каримову

Столичный парламент одобрил установку в Москве памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

«Предлагается дополнить перечень предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения по следующими объектами: памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, памятник Уильяму Шекспиру. Кроме этого, предлагается дополнить перечень памятным знаком дивизиям Московского народного ополчения второй волны формирования, конкретизировав место его установки», — сообщил Герасимов.

Памятник Исламу Каримову планируется установить в носящем его имя сквере, расположенном по адресу улица Большая Полянка между домом № 39 стр. 1 и домом № 13 по 1-му Казачьему переулку. Правительство Узбекистана уже объявило международный конкурс на лучший проект.

Драматург Уильям Шекспир будет увековечен рядом с музеем «Старый Английский двор». Памятник будет установлен по инициативе британского МИДа, сообщившего, что на него выделено 15 млн рублей.

После консультаций с историками и экспертами было решено установить памятный знак дивизиям Московского народного ополчения второй волны в сквере на пересечении Новопесчаной и 2-й Песчаной улиц Хорошевского района. Средства на его установку выделит городской бюджет.