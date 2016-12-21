Посол РФ в Турции посмертно награжден звездой Героя России

Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении звания Героя России послу РФ в Турции Андрею Карлову, застреленному вечером 19 декабря в Анкаре. Об этом во вторник сообщается на сайте президента России.

Отмечается, что посол Карлов награжден высшим государственным званием «за проявленные стойкость и мужество на посту» и за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации».

Ранее стало известно, что в память об убитом в результате покушения после России в Турции Андрее Карлове назовут выставочный зал Центра современного искусства в турецкой столице, а также улицу в Анкаре, где находится посольство России.

Также сообщалось, что Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится не 22 декабря, как было запланировано ранее, а 23 декабря, из-за того, что глава государства посетит прощание и похороны Андрея Карлова.