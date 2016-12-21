Клишиной разрешили выступить на чемпионате Европы нейтральным спортсменом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила российской прыгунье в длину Дарье Клишиной выступить на зимнем чемпионате Европы в Белграде в марте 2017 года в качестве нейтрального спортсмена, сообщает ТАСС.

В начале декабря президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что российские легкоатлеты смогут принять участие в европейских соревнованиях 2017 года, если будут выступать в качестве независимых спортсменов и подадут индивидуальные заявки.

«Конечно, мы будем предлагать нашим легкоатлетам выступить на зимнем чемпионате Европы в качестве независимых спортсменов. Участие спортсмена в международных стартах зависит в первую очередь от его личного решения, каждый спортсмен будет сам определяться», — сообщил он агентству.

Напомним, в ноябре 2015 года из-за раскрывшихся фактов о систематическом употреблении допинга некоторыми спортсменами IAAF лишила ВФЛА членства, что автоматически означало отстранение всех российских легкоатлетов от Олимпиады.

Олимпийский комитет России и 68 атлетов обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Однако иск был отклонен. Дарья Клишина стала единственной спортсменкой, представлявшей Россию на Олимпиаде в Бразилии.