Кудрин назвал срок исправления дисбаланса в экономике

Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что для устранения структурного дисбаланса в отечественной экономике необходимо по меньшей мере четыре года, передает RNS.

«Россия проходит ту стадию, в которой добиться новых темпов роста очень сложно. У нас проблема не отсутствия денег, а структурный дисбаланс, который складывался годами», — заявил сам Кудрин на церемонии вручения премии «Гражданская инициатива».

По его словам, речь идет о дисбалансе «качественных институтов и некоторых практик, основанных на законодательстве, который бы позволял более качественно регулировать государственную деятельность, меньше давить на бизнес».