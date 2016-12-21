Владимир Путин спутал планы свердловского губернатора

Сегодня, 21 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил информацию о переносе пресс-конференции Владимира Путина с 22 на 23 декабря в связи с событиями в Турции. Это внесло путаницу в планы некоторых губернаторов, в том числе свердловского, сообщает Telegram-канал Gorod_Ekb.

На полдень 23 декабря была запланирована итоговая пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Таким образом должен был быть соблюден политес – губернатор выступает перед СМИ после президента.

Теперь в департаменте информполитики ждут распоряжений «сверху» о том, когда же все-таки Евгению Куйвашеву можно будет встретиться с журналистами.