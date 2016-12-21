Госдума приняла закон о применении силы против заключенных

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о порядке применения силы и спецсредств против осужденных в местах заключения. Прямая трансляция ведется на сайте Думы.

После изъятия из документа разрешения на применение дубинок и электрошокеров сотрудникам ФСИН он прошел второе чтение в декабре 2016 года. Ранее из-за этого пункта законопроект получил название «закон садистов».

Кроме того, была законодательно оформлена обязанность сотрудников ФСИН позволять медикам немедленно фиксировать все повреждения заключенных и безотлагательно вызывать врачей к узникам после применения силы.

Помимо требования не исполнять незаконные приказы руководства тюрем и колоний сотрудникам ФСИН предписано по возможности пользоваться видеорегистраторами или видеокамерами в случаях применения силы или спецредств к заключенным.

Документ вступит в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом.

Напомним, поправки в законопроект были внесены после публикации письма заключенного Ильдара Дадина. Единственный в России осужденный за участие в митингах сообщил об избиениях и пытках в карельской ИК-7.