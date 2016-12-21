Госдума изменила порядок получения маткапитала

Госдума РФ окончательно приняла закон, уточняющий перечень документов, которые необходимы для улучшения жилищных условий на средства материнского капитала. Об этом пишет «Российская газета».

Вместо копии свидетельства о праве собственности теперь нужно будет предоставить выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах (ЕГРП).

Отмечается, что принятые изменения, внесенные депутатами от республики Башкортостан, позволят эффективнее бороться со злоупотреблениями в этой сфере. «Законом упрощается процедура направления средств материнского капитала на улучшение качества жизни семей с детьми», — пояснила член профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Миронова.

Глава комитета Тамара Плетнева также подчеркнула важность принятого закона. «Например, в цыганской общине усыновляют детей своих же родственников, получают на это материнский капитал и другие пособия, а потом получается, что и родители живы, и живут они вместе с детьми», — уточнила она. По ее словам, теперь станет возможным избежать такие ситуации.

В настоящее время размер материнского капитала в России составляет 453 тысячи рублей. Ранее сообщалось, что его индексация приостановлена до 2020 года.