21 декабря 2016, 09:21
На станции метро «Выхино» погиб мужчина
На станции метро «Выхино» в Москве погиб упавший под поезд пассажир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
«Под приходящий поезд на станции метро "Выхино" упал пассажир. В результате полученных травм потерпевший погиб. Из-за инцидента была задержка в движении поездов для извлечения тела потерпевшего», — рассказал агентству собеседник .
О работах служб метрополитена и МЧС по спасению пассажира сообщалось на официальной странице Московского метро в Twitter.
Движение на южном участке Таганско-Краснопресненской линии было приостановлено с целью спасения жизни упавшего пассажира силами метро и МЧС.— Московское метро (@MetroOperativno) 21 декабря 2016 г.
В настоящее время движение по всей линии восстановлено.
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