На станции метро «Выхино» погиб мужчина

На станции метро «Выхино» в Москве погиб упавший под поезд пассажир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

«Под приходящий поезд на станции метро "Выхино" упал пассажир. В результате полученных травм потерпевший погиб. Из-за инцидента была задержка в движении поездов для извлечения тела потерпевшего», — рассказал агентству собеседник .

О работах служб метрополитена и МЧС по спасению пассажира сообщалось на официальной странице Московского метро в Twitter.

Движение на южном участке Таганско-Краснопресненской линии было приостановлено с целью спасения жизни упавшего пассажира силами метро и МЧС. — Московское метро (@MetroOperativno) 21 декабря 2016 г.

В настоящее время движение по всей линии восстановлено.