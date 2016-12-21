Московские подростки устроили бунт с требованием сменить руководство школы

Вечером 20 декабря в московской специализированной школе «Шанс» для детей с девиантным поведением на Канатчиковском проезде несколько подростков забаррикадировались в здании учебного заведения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, подростки пошли навстречу после конфликта с преподавателями. «Дети выгнали из здания контролеров и воспитателей и забаррикадировались. Требуют смены руководства школы», — рассказал источник.

На место происшествия выехал наряд полиции, по предварительным данным, пострадавших в ходе событий нет.