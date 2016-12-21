21 декабря 2016, 02:31
Обама запретил добывать нефть и газ в Арктике и Атлантике
Президент США Барак Обама наложил вето на добычу нефти и газа в обширных районах Арктики и Атлантики, передает Reuters.
Речь идет о запрете, который США ранее ввели совместно с канадскими властями.
В Белом доме пояснили, что до сих пор США признавали выведенной из-под нефтедобычи подавляющую часть своей территории в Тихом и Атлантическом океанах.
При этом Канада продолжает считать недопустимой нефтедобычу и получение газа во всех своих арктических водах.
Решение, которое сейчас принял Обама, будет пересматриваться каждые пять лет.
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