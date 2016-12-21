Песков опроверг сообщения о звонке Обамы Путину по «красному телефону»

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговор президента США Барака Обамы и российского лидера Владимира Путина относительно кибератак проходил по обычной линии связи глав государств. Об этом пишет RT.

«Это обычная закрытая линия связи, которую главы государств используют для телефонных переговоров. Такие линии есть между Москвой и еще рядом мировых столиц. Это линия связи, которая используется для переговоров, для секретных переговоров глав государств», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента России отметил, что тема хакерских атак много раз упоминалась Обамой в ходе общения с Путиным.

«Но каждый раз, к сожалению, мы не смогли получить, ни разу не смогли получить какие-то более-менее вразумительное обоснование вот этих вот обвинений, какие-либо факты конкретные или еще что-либо. И поэтому, конечно, все эти обвинения, мы уже неоднократно об этом говорили, они абсолютно голословны и не подкреплены какой-то аргументацией», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Барак Обама позвонил главе российского государства по так называемому «красному телефону» (горячая линия связи).