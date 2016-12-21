В гибели команды «Шапекоэнсе» обвинили пилота и авиакомпанию

Боливийский министр общественных работ Милтон Кларос огласил выводы комиссии по расследованию причин авиакатастрофы, в которой погибла футбольная команда «Шапекоэнсе». В крушении он обвинил пилота лайнера Мигеля Кирогу и организовавшую рейс авиакомпанию LaMia, сообщает Еl Тiempo.

Комиссия установила, что Кирога проигнорировал информацию о недостаточном количестве топлива, и у него не было достаточного опыта для управления этим типом лайнеров. Кроме того, ВВС Боливии разыскивало его за самовольный уход со службы.

7 декабря был задержан глава LaMia Густаво Варгас. Однако следствию до сих пор неизвестно, где находится другой владелец компании Маркос Роча.

Напомним, 29 ноября самолет с футбольной командой на борту разбился, не долетев до колумбийского аэропорта Медельина. Из 77 человек, находившихся на борту, выжили шестеро. Из команды «Шапекоэнсе», в живых остались только трое.