Почти половину опрошенных россиян устраивает их жизнь

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования «Социальное самочувствие россиян: итоги года». Согласно данным 46% опрошенных россиян устраивает их жизнь. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ВЦИОМ.

«О том, что жизнь их в целом устраивает, говорят 46%, об обратном — 26%», — говорится в опросе.

Уровень удовлетворенности жизнью опрошенных россиян на несколько процентных пунктов ниже результата годичной давности, когда этот показатель составлял 53%.

Индекс оценок экономического положения страны в декабре текущего года вырос до 42%, обновив, тем самым, годовой максимум.

Оценки материального положения семьи также выросли. Соответствующий индекс в декабре добрался до отметки в 55% против 54% в ноябре.

«Год 2016-й для российского общества в целом завершается на мажорной ноте. Главный повод для уверенности наших сограждан – преодоление в декабре осенней понижательной тенденции индексов экономической ситуации и социального оптимизма. <...> Но остаются и поводы для беспокойства — стагнируют важные индексы самооценок материального положения и удовлетворенности жизнью. Отмечаемые достижения в области политики и макроэкономики пока не вытягивают частную сферу в позитивную зону. Будем надеяться, что это произойдет в начале следующего года», — отметил руководитель Управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Степан Львов, комментируя данные опроса.