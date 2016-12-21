Пан Ги Мун не исключил свое участие в выборах президента Южной Кореи

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на встрече с корейскими журналистами в Нью-Йорке намекнул на возможность участия в досрочных президентских выборах в республике Корея. Об этом пишет «Ренхап».

«Если мой десятилетний опыт работы в качестве генсека ООН поможет развитию Южной Кореи, я готов принести себя в жертву, чтобы достичь этой цели», — подчеркнул Пан Ги Мун.

Однако он рассказал, что сначала должен узнать мнение граждан республики по этому поводу. Пан Ги Мун сообщил, что в любом случае после ухода с поста генсека ООН вернется в Сеул в середине января. Он рассказал, что собирается встретиться с исполняющим обязанности президента премьер-министром Кореи и спикером парламента.

Комментируя политический скандал, который почти лишил президента Кореи Пак Кын Хе ее поста, Пан Ги Мун сказал, что граждане разочарованы и разгневаны «отсутствием надлежащего руководства» и что в этом виновато руководство страны.

«Подлинное лидерство включает в себя гармоничное управление, всеобъемлющий диалог, национальное единство и социальную интеграцию. Именно так я понимаю суть правления», — подчеркнул он.