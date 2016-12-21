Миллиардер Пригожин заявил о своем безразличии к санкциям США

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют «ресторатором Кремля», заявил, что его не волнуют санкции, которые ввели против него власти США, передает РИА Новости.

«Активов за рубежом у меня нет, отдыхаю я на территории России, с Америкой и Европой меня ничего не связывает, поэтому мне это абсолютно все равно», – заявил миллиардер в интервью агентству.

20 декабря Минфин США расширил санкции в отношении России и ее граждан из-за ситуации на юго-востоке Украины в Крыму. В перечень персональных ограничений были добавлены семь граждан, 26 организаций и два танкера — «Маршал Жуков» и «Сталинград». Пригожин, так как его бизнес включает в том числе поставки продовольствия для российских госучреждений, был внесен в список за то, что оказывал «финансовую, материальную или технологическую поддержку (...) высокопоставленным должностным лицам Российской Федерации».

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Евгений Пригожин познакомился с российским президентом в 2001 году, когда, будучи владельцем элитного петербургского ресторана «Русская рыбалка», лично обслуживал заглянувших к нему Путина и президента Франции Жака Ширака. В 2012 году компания Пригожина «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» организовала ряд торжественных мероприятий для высокопоставленных чиновников, в том числе по случаю инаугурации Владимира Путина.

20 декабря СМИ сообщили, что сын Евгения Пригожина — 18-летний Павел Пригожин — перевернулся на внедорожнике «Гелендваген» в Санкт-Петербурге. В ГИБДД предварительно считают, что автомобиль двигался с превышением скоростного режима города. Издание отмечали, что «Гелендваген», стоимостью около 12 млн рублей, попал в аварию в ночь на 18 декабря, на второй день после покупки. Он был оформлен на юридическое лицо с популярным названием «Олимп».