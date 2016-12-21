Пан Ги Мун указал на необходимость создания тюрем ООН

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, покидающий данный пост, выразил сожаление, что у Организации Объединенных Наций нет тюрем, как и собственной системы наказаний, применяемой к замешанным в преступлениях миротворцам. Об этом он рассказал в интервью российским информационным агентствам, сообщает РИА Новости.

Он признал, что в последнее время появились сведения о 69 случаях сексуальных надругательствах, совершенных «голубыми касками» и персоналом ООН в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2015 году. В 23 случаях насилию подверглись несовершеннолетние.

Кроме того, существует информация об убийствах по меньшей мере 18 человек в период с 2013 по 2015 годы.

«Когда это происходит, мы в первую очередь стараемся отстранить ответственных миротворцев от службы, иногда нам приходится помещать их всех в бараки, чтобы они не участвовали в патрулях и военных операциях. В зависимости от тяжести и серьезности преступлений, мы высылаем их обратно в их страны», — отметил Пан Ги Мун.

Генсек ООН сообщил, что организация не обладает механизмами для наказания замешанных в преступлениях военных. Единственная возможность восстановить справедливость — просить государства, чьими гражданами они являются, наказать их в соответствии с имеющимися юридическими процессами.

«Но как генеральный секретарь я дал все инструкции, что здесь действует политика нулевой терпимости», — отметил Пан Ги Мун.