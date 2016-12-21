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21 декабря 2016, 12:43
змеи нанотехнологии химия

Химики обещают создать универсальное противоядие от ядов змей

Matt Reinbold/Flickr

Человек, укушенный ядовитой змеей, должен не только своевременно принять противоядие, но перед этим еще и правильно определить вид змеи, так как яды змей специфичны и, например, сыворотка против яда гюрзы не поможет при укусе эфы. Теперь же исследователи сообщают, что создали наночастицы, которые в лабораторных экспериментах показали способность впитывать различные токсины змей. На их основе планируют создать первое средство широко спектра действия против змеиного яда, а в дальнейшем такую стратегию можно будет использовать для помощи при укусах скорпионов, пауков, насекомых и других ядовитых существ.

Ядовитые змеи кусают около 4,5 миллионов человек в год, главным образом в Африке и Юго-Восточной Азии. Более 100 тысяч укушенных погибает из-за невозможности своевременно оказать им помощь, во многих случаях пациенты получают неправильное противоядие. Сам процесс производства противоядий трудоемкий и дорогостоящий. Обычно небольшие дозы яда вводят лошадям, в организме которых начинают вырабатываться антитела, способные связываться с токсичными белками и нейтрализовать их. Потом у лошади берут кровь, выделяют антитела и очищают их. Полученные препараты нужно хранить охлажденными, что затрудняет доступность их в жарких странах, где ядовитые змеи особенно распространены.

Группа ученых под руководством Кена Ши (Ken Shea) из Калифорнийского университета в Ирвайне решает эти проблемы при помощи нанотехнологий. Сначала они создали наночастицы, способные связываться с мелиттином – белковым компонентом пчелиного яда. В нынешней работе они избрали своей мишенью уже целое семейство токсичных белков.

Так называемые фосфолипазы А2 (PLA2) насчитывают сотни разновидностей, встречающихся в яде змей и перепончатокрылых насекомых. Обычно такие белки воздействуют на клеточные мембраны. Кен Ши и его коллеги предположили, что наночастицы, созданные из молекул, подобных липидам клеточных стенок, весьма вероятно будут способны связываться с широким спектром фосфолипаз А2. Они создали много типов таких наночастиц и отобрали среди них наиболее подходящие. Проверка производилась в сыворотке крови, куда добавляли наночастицы и токсины различных видов змей. Результаты испытания подтвердили высокое сродство частиц к фосфолипазам А2. Проверка их эффективности на животных, по словам Кена Ши, начнется уже в следующем месяце. Если она закончится удачно, ученые намерены создать наночастицы, которые будут связываться с другими белковыми компонентами змеиных ядов. В результате они хотят получить препарат из двух – четырех типов наночастиц, который будет эффективен против укусов большого числа видов змей.

Результаты исследования опубликовал Journal of the American Chemical Society.

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