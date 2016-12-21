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21 декабря 2016, 10:55
вулканология геофизика Италия

Вулканологи предупреждают о возможном пробуждении вулкана под Неаполем

Флегрийские поля
Флегрийские поля
Donar Reiskoffer/Wikimedia Commons

Группа ученых из Италии и Фрации во главе с Джованни Кьодини (Giovanni Chiodini) из Национального института геофизики и вулканологии сообщила о результатах наблюдений над активностью магмы под Флегрийскими полями – котловиной крупного вулкана, находящегося в окрестностях Неаполя.

Вулканическая активность на Флегрийских полях известна с древних времен. Даже их название происходит от греческого слова φλέγω «гореть». Там много гидротермальных источников, выделяющих перегретый пар и вулканические газы. Поскольку слой магмы в этом регионе подходит очень близко к поверхности, земная кора часто совершает колебания из-за ее движений. В результате таких колебаний застроенная в античности часть Дикеархия (современный Поццуоли) сейчас опустилась на дно Тирренского моря. В XX веке население города дважды приходилось эвакуировать из-за значительных вертикальных колебаний скальной породы, на которой он построен. Последнее извержение на Флегрейских полях произошло 29 сентября 1538 года после трех тысяч лет относительного спокойствия. Оно длилось восемь дней и оставило о себе память в виде горы Монте-Нуово, образовавшейся из выброшенного из кратера шлака. Сейчас в непосредственной близости от кальдеры живет около полумиллиона человек.

Однако ученые полагают, что извержение 1538 года было лишь побочным извержением скрытого под Флегрийскими полями супервулкана. Если же произойдет извержение в его основном кратере, оно вполне сможет повлиять на климатические условия в масштабах всей планеты. Как установили геологи, подобное извержение случилось около 40 тысяч лет назад. Наступившую вслед за тем вулканическую зиму ряд исследователей называет причиной вымирания неандертальцев. Супервулканов, подобных Флерийским полям, на Земле насчитывается не более двадцати (Йеллоустоун и Лонг-Велли в США, Тоба в Индонезии и другие), а извергаются они примерно раз в 100 тысяч лет.

Впервые о вероятности нового извержения на Флегрийских полях ученые заговорили в 2009 году. В 2000-х годах было предложен проект бурения скважины глубиной 3,5 км для наблюдений за расплавленной магмой, но из-за опасений, что скважина сама по себе способна спровоцировать извержение, городской совет Неаполя в 2010 году запретил реализацию этого проекта. Ученые отрицают такую возможность и подчеркивают важность мониторинга для предупреждения людей о близких извержениях После очередных городских выборов новый мэр разрешил продолжить проект, но дискуссия вокруг него не утихает до сих пор.

Сейчас вулканологи, исследующие взаимодействие магмы с гидротермальными источниками и твердыми породами, приходят к выводу, что давление дегазации под Флегрийскими полями достигло критического уровня, а это означает высокую вероятность очередного извержения. Начиная с 2012 года, в регионе ускорился подъем почвы, участились микроземлетрясения, а также изменилось соотношение магматических и гидротермальных газов в выбросах местных источников. В частности с января 2012 по июнь 2013 года уровень почвы в кальдере поднялся примерно на 11 сантиметров, наибольшая скорость около 3 см в месяц была зафиксирована декабре 2012 года. Если ранее (1985 – 2011) подъем, по словам ученых, объяснялся лишь гидротермальной активностью, то теперь он связан со скоплением магмы на глубине около трех километров.

Все это указывает на высокий риск подъема магмы, однако точные сроки извержения и его масштабы предсказать невозможно. Стоит отметить, что аналогичные опасения у вулканологов в течение последних двух десятилетий вызывает и супервулкан в Иеллоустоне.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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