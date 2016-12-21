Повадки некоторых птиц сходны с поведением преступников

Группа ученых под руководством Ромины Скардамальи (Romina Scardamaglia) из Университета Буэнос-Айреса пришла к выводу, что поведение птиц, подкладывающих свои яйца в чужие гнезда, напоминает поведение преступников, заранее посещающих место будущего преступления, чтобы тщательно его спланировать. А в некоторых случаях птицы наведываются на свое «место преступления», когда яйца уже подкинуты в гнездо.

В Америке нет европейских кукушек, но их роль играют птицы из рода коровьих трупиалов (Molothrus). В исследовании при помощи радиомаяков отслеживались передвижения 41 птицы, относящихся к видам блестящий коровий трупиал (Molothrus bonariensis) и крикливый коровий трупиал (Molothrus rufoaxillaris). Как оказалось, оба вида навещают гнезда птиц, куда они намерены отложить яйца, в течение нескольких дней до самой кладки. Причем крикливые трупиалы делают это в среднем 27 раз, в два раза чаще, чем блестящие трупиалы. Это связывают с тем, что сроки откладки яиц у видов птиц, гнездами которых пользуются крикливые трупиалы, более непредсказуемы, а трупиалу надо дождаться, пока в гнезде уже появятся яйца хозяина.

Также кричащие трупиалы наносят визиты к гнездам, в которые они подложили яйца, подобно преступникам, которых тянет на место преступления. Одна из птиц сделала это целых 27 раз. Блестящие трупиалы и здесь отличаются от своих родственников. Ученые объясняют это обыкновением блестящих трупиалов пробивать клювом все яйца в чужом гнезде, так что избегание гнезд с собственными яйцами предотвращает убийство трупиалом своих птенцов.

Уничтожение яиц хозяина гнезда позволяет трупиалу избавить свое потомство от конкурентов. Ученые отмечают, что в Аргентине стало гораздо меньше шафранных трупиалов (Xanthopsar flavus), в гнезда которых подкладывает яйца блестящий трупиал. В США подобное поведение буроголового трупиала (Molothrus ater) снизило численность двух редких видов птиц, поэтому защитники природы решили начать охоту на буроголовых трупиалов. Орнитологи иногда называют действия буроголового трупиала «мафиозным поведением» (mafia behavior). Например, он раз за разом уничтожает выводок в гнезде птицы, которая ранее выбросила подкинутое им яйцо.

Исследование аргентинских ученых опубликовано в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology.