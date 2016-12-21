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21 декабря 2016, 15:45
биология насекомые палеонтология паразиты эволюция

В янтаре найдены древнейшие жуки-паразиты общественных насекомых

Shûhei Yamamoto, Munetoshi Maruyama, Joseph Parker

В добытом в Мьянме куске янтаря возрастом 98,8 миллионов лет найдены древние жуки из семейства стафилинид (Staphylinidae). Их облик указывает на то, что эти жуки вели паразитический образ жизни в колониях общественных насекомых: муравьев или термитов. До этой находки древнейшие образцы подобных жуков имели возраст примерно 52 миллионов лет.

В муравейниках и термитниках и сейчас живут представители целого ряда видов жуков стафилинид (о них мы рассказывали в очерке «В чужом жилище»). Как определили ученые из Университета Кюсю и Колумбийского университета, новый вид жуков, получивший название Mesosymbion compactus, имеет целый ряд черт, объединяющих его с современным паразитическим подсемейством Aleocharinae. Это и каплевидная форма тела, и скрытая за переднеспинкой голова, и направленные назад мандибулы, и короткие, компактные усики. Следовательно, стафилиниды значительно раньше заняли экологическую нишу паразитов общественных насекомых. Фактически это произошло довольно скоро после появления на планете самих общественных насекомых.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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