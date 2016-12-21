21 декабря 2016, 10:05
Путин перенес большую пресс-конференцию из-за убийства посла
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится не 22 декабря, как было запланировано ранее, а 23 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
В четверг, 22 декабря, состоится прощание и похороны посла РФ в Турции Андрея Карлова, убитого при покушении.
«В связи с тем, что в четверг состоится прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день», — сказал Песков.
Он сообщил, что большая пресс-конференция президента состоится 23 декабря и начнется в полдень.
Напомним, первоначально пресс-конференцию российского президента планировалось провести 22 декабря.
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