Путин перенес большую пресс-конференцию из-за убийства посла

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится не 22 декабря, как было запланировано ранее, а 23 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«В связи с тем, что в четверг состоится прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день», — сказал Песков.

Он сообщил, что большая пресс-конференция президента состоится 23 декабря и начнется в полдень.

Напомним, первоначально пресс-конференцию российского президента планировалось провести 22 декабря.