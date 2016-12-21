МВД предупредило о неправомерности действий «Ревизорро»

В МВД России признали, что журналисты телепрограммы «Ревизорро», которые самовольно проверяют кухни ресторанов и кафе, занимаются неправомерной деятельностью, передает ТАСС.

«Функцию по организации и осуществлению государственного санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в области защиты прав потребителей осуществляет Роспотребнадзор. Деятельность журналиста не может подменять собой деятельность государственного органа и в этом смысле является обособленной», — цитирует агентство заявление МВД.

В правоохранительном ведомстве подчеркнули, что Правила оказания услуг общественного питания, которые утвердили в 1997 году, запрещают посторонним самостоятельно входить в недоступные помещения кафе и ресторанов. «В этой связи обращаем внимание всех заинтересованных лиц на то, что закон о СМИ предусматривает ответственность как за ущемление свободы массовой информации, так и за злоупотребление этой свободой», — добавили в министерстве.

Разъяснения от МВД России последовали после публикаций СМИ о программе «Ревизорро», которая выходит на телеканале «Пятница» с июня 2014 года. Авторы программы наведываются в заведения общественного питания в разных городах России и на телекамеру фиксируют нарушения санитарных норм и правил хранения продуктов, комментируя при этом происходящее.

В декабре автор программы Елена Летучая посетила популярное московское кафе «Одесса-мама», в котором нашла нарушения. Сотрудники заведения закрыли телеведущую в морозильной камере, а хозяин вылили на нее ведро воды. После выхода сюжета про «Одессу-мама» в адрес Лены Летучей стали поступать угрозы, из-за чего ведущей программы пришлось нанять охрану. Кроме того, телеканал подал в суд на пользователей Facebook за угрозы «отрезать голову» и «выпустить кишки» ведущей, однако иск принят не был.

Добавим, что в конце июля проект «Ревизорро» получил телевизионную премию ТЭФИ за лучшее журналистское расследование.