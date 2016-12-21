Посольство РФ в Нигерии сообщило об освобождении похищенных пиратами моряков

Посольство России в Нигерии заявило об освобождении российских моряков, похищенных в Гвинейском заливе. Об этом сообщается в твиттере посольства

«Вечером 20.12.2016 г. были освобождены российские моряки, похищенные пиратами в Гвинейском заливе», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты выразили признательность всем, кто принимал участие в освобождении моряков. На каких условиях были освобождены россияне, и был ли выплачен за них выкуп, не уточняется.

Ранее, 30 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что трое российских моряков, находившихся на борту захваченного у берегов Бенина греческого судна «Сароник бриз», были похищены нигерийскими пиратами.

На следующий день заведующая консульским отделом посольства РФ в Бенине Нина Абрамян заявила, что пираты покинули захваченное греческое судно «Сароник бриз» с россиянами на борту.