Приморский вице-губернатор попал под домашний арест

Фрунзенский суд Владивостока отправил вице-губернатора Приморья Сергея Сидоренко под домашний арест сроком на два месяца. Об этом РИА Новости рассказал представитель суда.

В региональном правительстве он курировал вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли.

20 декабря местные СМИ сообщили, что представители правоохранительных органов проводят в отношении него проверку. Также стало известно, что обыски прошли у его брата, директора ФГУП «Дальневосточное» Владимира Сидоренко.

Собеседник «Интерфакса» сообщил, что Сергей Сидоренко был задержан накануне в связи со злоупотреблениями при распределении финансовой помощи в пострадавшие от тайфуна районы края.

Представитель региональной администрации от комментариев отказался. В управлении СКР по Приморскому краю сообщили, что в отношении Сидоренко уголовного дела не возбуждали.