СМИ узнали о возможном подорожании сигарет в 2017 году до 220 рублей

В Министерстве внутренних дел (МВД) РФ подсчитали, что в 2017 году средняя цена на пачку сигарет может составить 220 рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо заместителя руководителя МВД Аркадия Гостева председателю Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.

«В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку», — сказано в документе.

В письме Гостева сообщается, что около 60% российских курильщиков покупают недорогие сигареты эконом-сегмента. Поэтому повышение цен может спровоцировать нелегальную торговлю табаком, завезенным из стран Таможенного союза. В настоящее время в России средняя цена на пачку сигарет не превышает 90 рублей. В Белоруссии точно такая же пачка продается за 60 рублей, в Казахстане — за 52 рубля, в Киргизии — за 37 рублей.

Директор по корпоративным отношениям «БАТ Россия» Александр Лютый отметил, что ставки акцизов на 2017 год пересматривались несколько раз. В результате и фиксированная и адвалорная часть акциза повысились почти на 30%. По его мнению, в следующем году россиян ожидает самое высокое в современной истории повышение цен на сигареты.