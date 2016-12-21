В пустыне Сахара выпал снег

В африканской пустыне Сахара впервые за 37 лет выпал снег. Он лежал на песке примерно день, а затем начал таять, передает газета Independent.

«Все были потрясены снегопадом в пустыне, это очень редкое событие», — рассказал фотограф-любитель Карим Бушетата, который сделал снимки на севере пустыни, в алжирском городе Айн-Сефра. На них виден тонкий слой снега на песке.

Издание также сообщает, что в летнее время температура воздуха в регионе достигает 37 градусов по Цельсию, а зимой может может достигать показаний в районе нуля.

За время наблюдений это второй случай снегопада в Сахаре, пишет другая газета Telegraph. Первый раз был зафиксирован 18 февраля 1979 года также в Айн-Сефра. Тогда снег шел около получаса.