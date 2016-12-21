СМИ узнали о поручении правительства продлить контракт с главой «Почты России»

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича продлил на полгода контракт с главой «Почты России» Дмитрием Страшновым. Об этом в среду пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в аппарате правительства.

Собеседник газеты уточнил, что поручение было исполнено еще в начале декабря и срок действия трудового договора со Страшновым был продлен до июля 2017 года. Источник при этом отметил, что по истечению этого срока у «Почты России», вероятно, все же поменяется руководитель. «Все будет зависеть от того, какие результаты покажет гендиректор», — добавил собеседник издания.

«Коммерсантъ» отмечает, что Дмитрий Страшнов, а также представители Никифорова и Дворковича отказались комментировать эту информацию.

Ранее стало известно, что «Почта России» может подвергнуться внеочередной аудиторской проверке, по итогам которой ее руководитель Дмитрий Страшнов может лишиться большей части своей премии.