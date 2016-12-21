Минтранс допустил приостановку полетов в Таджикистан с 22 декабря

С 22 декабря Россия может остановить авиасообщение с Таджикистаном. Такая мера будет принята в случае, если Душанбе откажется от взятых на себя обязательств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.

«С 00 часов 22 декабря российская сторона оставляет за собой право остановить воздушное сообщение между двумя странами, если таджикская сторона не будет следовать взятым на себя обязательствам. Отказ таджикских авиавластей разрешить полет российской авиакомпании "Ямал" по маршруту Худжанд — Жуковский, ссылаясь на отсутствие паритета, не правомочны», — пояснил источник агентства в Минтрансе России.

В ходе переговоров авиационных властей двух стран таджикская сторона приняла назначения компаний РФ на маршрутах Жуковский — Душанбе и Жуковский — Худжанд. Об этом свидетельствует запись в итоговом протоколе встречи 7 ноября 2016 года, передает RNS.

«На момент переговоров назначенными перевозчиками с российской стороны были две компании "Уральские авиалинии" и "Ямал". Авиакомпания "Уральские авиалинии" приступила к эксплуатации указанных линий в ноябре 2016 года. Однако, когда второй российский назначенный на указанных линиях авиаперевозчик а/к "Ямал" захотел реализовать предоставленные ему права у таджикской стороны встал вопрос "паритета"», — говорится в сообщении.

В министерстве транспорта РФ сообщили о двух направлениях ограничений: Москва — Душанбе (по 14 рейсов в неделю для каждой из сторон) и Москва — Курган-Тюбе (по семь рейсов в неделю для каждой из сторон).

«На этих направлениях можно говорить об условном "паритете", на других направлениях никаких ограничений по количеству назначенных перевозчиков и частоте полетов нет», — пояснили в Минтрансе.

Ранее сообщалось о задержке двух рейсов авиакомпании «Ямал» из аэропорта Жуковский в Таджикистан. Она произошла в связи с отсутствием разрешения на выполнение полетов от властей Таджикистана.