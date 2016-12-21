ИГ взяло на себя ответственность за въезд фуры в толпу прохожих в Берлине

Запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт, совершенный 19 декабря на рождественской ярмарке в Берлине, передает Reuters.

Очевидцы не смогли опознать водителя грузовика, который в момент наезда на толпу посетителей ярмарки находился в кабине. Накануне немецкие СМИ утверждали, что главным подозреваемым в наезде на прохожих является 23-летний выходец из Пакистана Навед Б.

Однако спецслужбы якобы назвали его непричастным к террористической атаке — и объявили, что настоящий преступник до сих пор остается на свободе и вооружен. Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер пояснил, что задержанный отрицает свою причастность к нападению.

Напомним, жертвами наезда грузовика на толпу прохожих в Берлине стали 12 человек, 48 получили ранения. Власти страны практически сразу же назвали случившееся террористическим актом.