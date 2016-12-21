Песков очертил круг тем пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о темах, которые будут затронуты на большой пресс-конференции Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «МИР 24».

«Традиционно тема номер один — это наша внутрироссийская жизнь. Наша экономика, социальная сфера. Условия, с одной стороны, непростые и кризисные, но с другой — за этот год стали появляться первые признаки стабилизации. Очень важно, какая оценка состоянию нашей экономики будет дана со стороны президента. Я не сомневаюсь, что на этот счет будет много вопросов», — сказал Песков.

Представитель Кремля также сказал, что будет обсуждаться социальное обеспечение. Песков предположил, что будет много вопросов о Сирии и перевооружении российской армии.

Пресс-секретарь российского президента выразил уверенность, что специально аккредитованные на пресс-конференции американские журналисты зададут много вопросов о выборах американского президента.

Напомним, первоначально пресс-конференция главы страны планировалась на 22 декабря. Однако она была перенесена на 23 декабря, так как в четверг Владимир Путин решил принять участие в прощании и похоронах убитого в Турции посла РФ Андрея Карлова.