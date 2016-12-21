Мемория. Готтлоб Тотлебен

21 декабря 1715 года родился Готтлоб Тотлебен, саксонский авантюрист и русский генерал

Личное дело

Готтлоб Курт Генрих фон Тотлебен (1715-1773) родился в родовом имении Тотлебен в Тюрингии (Германия). Первые тридцать лет жизни будущего российского генерала прошли вполне спокойно. В отрочестве был пажом при дворе саксонского курфюрста и польского короля, потом камер-юнкером, с 1742 года — советником юстиции при саксонском правительстве.

14 сентября 1745 года польским королём и саксонским курфюрстом Фридрихом Августом II был возведён в графское достоинство.

Дослужившись до старшего офицера прусской армии, во второй половине 1740-х годов Тотлебен был обвинён в коррупции, после чего бежал из Саксонии, не дожидаясь результатов расследования. В результате был заочно приговорён к пожизненному изгнанию.

Попытался поступить на баварскую службу, но потерпел неудачу и уехал в Голландию, где в 1747 году смог получить патент полковника. В то время в Европе существовала такая практика: человек, сформировавший собственную воинскую часть, получал офицерский патент. В Голландию Тотлебен попал в самом конце войны с французами за австрийское наследство (1740—1748). Его пехотный полк в боевых действиях участия не принимал, находясь в тылу. После войны полк был переведен на гарнизонную службу в Штеенбергене и вскоре расформирован.

За отсутствием военных побед Тотлебен возмещал победами на амурном фронте. Он соблазнил и похитил пятнадцатилетнюю единственную наследницу миллионного состояния Марию Петронеллу Гратьенн Виктор. Родители устроили охоту на похитителя, в Голландии Тотлебен объявлен был в розыск. Чтобы сбить погоню со следа, любовники в лучших традициях приключенческого жанра четырежды переправлялись с одного берега Рейна на другой. 1 мая 1751 года Тотлебен подал прошение о разрешении проживания в Пруссии.

После смерти второй жены Тотлебен женился на Марии и переселился в прусский Берлин, где, благодаря вновь приобретённому богатству и графскому титулу, был хорошо принят при дворе и планировал перейти на прусскую службу. Но уставшая от неверности и мотовства мужа Мария Виктор в 1755 году подала на развод. Развод был скандальным, сам Фридрих II был вынужден вмешаться в выяснение отношений между супругами. В итоге за возмутительные речи против двора, принявшего сторону его бывшей жены, Тотлебен был выставлен из Берлина.

Потерпев фиаско при европейских дворах, Готтлоб обратил взоры на восток. Изгнанный из Пруссии, он вернулся в Голландию, где установил контакт с русским посланником и получил предложение сформировать добровольческий корпус для России.

Тотлебен переезжает в Санкт-Петербург. Указом 12 марта 1757 года он получает право на формирование двенадцатитысячного корпуса и чин генерал-майора (по другим сведениям он первоначально был волонтёром и лишь в 1759 году за проявленную доблесть был принят в российскую армию сразу генерал-майором, перескочив звание бригадира).

Летом 1757 года Россия вступила в Семилетнюю войну (1756—1763), выступив против Пруссии. В сражениях этой войны Тотлебен, не имевший до того времени боевого опыта, приобрёл репутацию храброго и способного командира летучих кавалерийских отрядов - казачьих сотен, «лихого саксонца на русской службе».

Дважды был ранен, в том числе сабельным ударом по голове, контужен «бомбою в том же месте головы». В сентябре 1759 года за Кунерсдорф был награждён орденом Святой Анны, а через год — орденом Святого Александра Невского за успешный бой с арьергардом прусского принца Генриха.

Командуя казаками, неоднократно отличился в стычках и набегах так называемой «малой войны». Во время одной из таких стычек чуть не утонул при переправе, после чего получил предупреждение командующего фельдмаршала Бутурлина «впредь в подобныя отваги не вдаваться, но паче оных остерегаться».

В сентябре 1760 года корпусу Тотлебена была поручена экспедиция против Берлина – города, из которого он был изгнан. 3 октября казаки появились под стенами прусской столицы. В ответ на отказ от предложенной капитуляции, Тотлебен без особого успеха бомбардировал город, затем пытался взять его штурмом тремя колоннами, две из которых так и не вступили в бой, а третья, возглавляемая будущим фельдмаршалом князем Прозоровским, с большими потерями отбита. Прозоровский при этом «потерял ранеными и убитыми всех офицеров, кроме одного порутчика», у него самого же лишь была простреляна шляпа.

После того, как кончились боеприпасы, Тотлебен был вынужден отступить к местечку Кёпеник (ныне район Берлина), где дожидался подхода поддержки - корпусов генерал-поручика графа Захара Чернышёва и австрийского корпуса графа Ласси. На седьмой день осады защитники Берлина предложили капитуляцию Тотлебену, формально, как генералу, первым осадившему город, в действительности же рассчитывая на большее снисхождение от бывшего берлинца. Даже не известив старшего по званию Чернышёва, Тотлебен подписал капитуляцию от своего имени, и, назначив берлинским комендантом подчинённого ему бригадира Бахмана, занял город солдатами своего корпуса, чем навлек гнев поставленных перед свершившимся фактом Чернышёва и Ласси, также претенддовавших на славу покорителей прусской столицы, и подозрения в сговоре с врагом. Взяв с города контрибуцию и разорив военные предприятия, союзники покинули Берлин при известии о приближении Фридриха II с основными силами.

За берлинскую экспедицию Тотлебен был представлен к ордену Александра Невского и званию генерал-поручика, однако, по неясным причинам, не получил ни того, ни другого. Ему вручили лишь грамоту с благодарностью за исполненный долг, тогда как генералы Чернышёв и Панин были за ту же операцию награждены орденами и повышены в чинах. Обиженный Тотлебен без ведома командования российской армии опубликовал в Варшаве сочинённую им «Реляцию» о взятии Берлина, где, наряду с преувеличением собственных заслуг, нелестно отозвался о своих конкурентах Чернышёве и Ласси. Фельдмаршалу Бутурлину он заявил, что скорее умрёт, чем откажется от своей «Реляции», так как «там всё правда». В ответ на требование из Санкт-Петербурга извиниться перед Чернышёвым, Тотлебен подал в отставку, однако отставка не была принята и он был назначен командующим всеми российскими лёгкими войсками.

В феврале 1761 года, пользуясь предоставленными командованием полномочиями на ведение переговоров с противником, Тотлебен установил переписку с принцем Генрихом Прусским и самим Фридрихом II. После того, как курьера с шифрованным посланием к Фридриху задержали, Тотлебен был обвинён в измене и арестован 30 июня 1761 года в городе Бернштайн.

На допросах он показал, что намеревался, завоевав доверие Фридриха, заманить прусского короля в ловушку и захватить его. Следствие этому объяснению не поверило, хотя сохранившиеся в прусских архивах письма Тотлебена к Фридриху подтверждают его показания на допросах: сведения, сообщаемые им пруссакам, являлись неполными, неверными или устаревшими к моменту отправки. Единственным результатом информации, полученной пруссаками от Тотлебена, явилась неудачная экспедиция корпуса фон Цитена в Польшу в июле 1761 года. Цитен не нашёл там разрозненных российских отрядов, о которых сообщалось Тотлебеном, и воротился восвояси, так ничего и не совершив.

Дело тянулось почти два года. Умерла императрица Елизавета Петровна, умер Петр III, престол заняла Екатерина II.

В 1763 году Тотлебен был осуждён военным судом на смертную казнь, но Екатерина II отказалась санкционировать смертный приговор через четвертование, вынесенный Тотлебену. 22 апреля он был приговорён за «вредные намерения» против Российского государства к лишению всех чинов и наград и пожизненному изгнанию из пределов России.

Большинство современников связывало опалу популярного генерала с происками завистников, не простивших ему славы покорителя Берлина, и, в первую очередь, с именем графа Захара Чернышёва.

Екатерина также сняла секвестр с недвижимого имущества Тотлебена и его денежных вкладов в Гданьске и Гамбурге (формулировка Указа: «якоже мы в оном имении никакого участия желать не имеем»), ему было выплачено полное генеральское жалование за месяц-два перед арестом и за всё время пребывания в заключении. 24 мая 1763 года Тотлебен под конвоем был доставлен к российской границе, где и был оставлен «без абшида» в местечке Шульценкруг.

Некоторое время отставной генерал прожил в своих имениях, ведя жизнь сельского помещика (по другим сведениям, скитался по всей Европе, скрываясь от кредиторов).

Затем Тотлебен, к изумлению современников, вернулся в Россию. Первоначально ему было разрешено проживание в городе Порхове, на его содержание выдавалось из казны по рублю в день – немалые деньги, если учесть, что фунт мяса стоил тогда в столице 5 копеек.

Согласно некоторым сведениям, Тотлебен получил прощение, прослужив год рядовым на Кубани, где отличился храбростью при отражении набегов горцев.

В 1768 году началась очередная Русско-турецкая война. Уже в 1769 году Екатерина II отправила генерал-майора Тотлебена во главе отдельного отряда для ведения боевых действий против турок в Грузии. Под его началом первое организованное военное формирование России прошло Дарьяльское ущелье.

Ему было приказано соединить силы с царем Грузии Ираклием II, который надеялся с помощью России вернуть оккупированные османами грузинские земли к югу от Куры. Но Тотлебен вскоре поссорился с грузинским царём и его генералами, которых «презирал как ориенталов» и просил Екатерину II отстранить всех грузинских офицеров из общей армии. В апреле 1770 года Ираклий II предложил Тотлебену план похода на Ахалцих, сильнейшую крепость османов в Грузии. Объединённое войско русских и грузин двинулось к Ахалциху, но у Аспиндзской крепости Тотлебен неожиданно повернул обратно, отозвав своих солдат и артиллерию. Он вернулся в Картли, оставив Ираклия без поддержки. Будучи уверенный в неизбежной гибели царя, Тотлебен пошёл на Тбилиси, где объединился в заговоре против престола Грузии с оппозиционными местными князьями и начал занимать города и крепости Картли. Оттуда Тотлебен двинулся на запад, успешно воевал в Имеретии, взяв ряд турецких крепостей и заняв столицу княжества - город Кутаиси. Разбив 12-тысячный турецкий корпус, он осадил город и крепость Поти.

Однако оставшийся без русской поддержки Ираклий II в Аспиндзском сражении в начале мая 1770 года наголову разбил объединённое войско турок и дагестанцев. Екатерина II, со своей стороны, сочла нецелесообразным союз с оппозиционными грузинскими князьями, полагая, что вражда с царём Картли Ираклием II нанесёт вред влиянию России в регионе. В результате Тотлебен был отозван Екатериной, которая, однако, пожаловала ему за достигнутые военные успехи Орден Святого Александра Невского и долгожданное звание генерал-поручика.

В 1772 году граф Тотлебен был направлен в Польшу для участия в войне с конфедератами во главе российских иррегулярных войск (казаков и башкиров).

20 марта 1773 года граф Готтлоб фон Тотлебен скончался в Варшаве от горячки. Несмотря на своё лютеранское вероисповедание, был похоронен со всеми воинскими почестями по православному обряду в православной часовне.

Чем знаменит

Готтлоб Тотлебен

Готтлоб фон Тотлебен – один из ярчайших искателей приключений, которых было немало в XVIII веке - «золотом веке авантюристов». Саксонский вельможа, ставший русским генералом, прославившийся взятием Берлина, из которого когда-то был изгнан, Тотлебен стал героем популярных в Западной Европе конца XVIII — начала XIX столетия авантюрных (плутовских) романов. Ныне же практически забыт.

О чем надо знать

В «Истории» С. М. Соловьева упоминается легенда о том, что через Тотлебена передавались Фридриху письма от наследника российского престола, будущего императора Петра III. Своим возникновением она обязана ссылкам на рассказы самого Петра, всё время короткого правления которого Тотлебен провёл в заключении. Однако в известной переписке Тотлебена с Фридрихом имя наследника ни разу не упоминается.

Необычайная мягкость наказания, а также быстрое прощение и восстановление в прежних чинах, а затем и повышение в чине Тотлебена, чья измена считалась официально доказанной и была подтверждена опубликованным Высочайшим указом, и доныне представляют загадку. Ряд исследователей (Александр Горбовский, Юлиан Семёнов) полагают, что «предательство» Тотлебена являлось на самом деле получившей нежелательную огласку тайной операцией российских служб по дезинформированию прусского полководца. После е провала от Тотлебена временно избавились, но заслуги его не были забыты теми высокими лицами, которые за ним стояли. Это предположение не подтверждается, но и не опровергается известными фактами.

Известно лишь, что разоблачивший измену Тотлебена подполковник Фёдор Аш закончил свои дни в заключении: он был арестован в 1777 году, уже находясь в отставке, просидел 19 лет в крепости Динамюнде и в 1797 году был помещён пожизненно в Спасо-Евфимиев монастырь, где содержались душевнобольные государственные преступники.

Прямая речь

А.А.Прозоровский о Тотлебене в Семилетней войне: «Уже тогда легкими войсками начальствовал граф Тотлебен, который дал им познание о маленькой войне. Сам же он, имея свои деревни в Слезии, знал совершенно локальное положение тамошних мест, почему и сии войски отправляли свое дело с успехом».

Исследователь Кавказа генерал Александр Потто о Тотлебене: «Готлиб Генрихович был принят в русскую службу еще императрицей Елизаветой Петровной по рекомендации наследника престола и в 1759 году произведен в генералы. Это была личность, можно сказать, никем не разгаданная. Военные способности его не подлежат никакому сомнению, имя его встречалось почти во всех современных реляциях о прусской войне как имя такого партизана, перед которым трепетали прусские военачальники; но вместе с этим его загадочный характер, постоянные сношения с неприятелями и связи, которые имел он в Пруссии, не внушали к нему особого доверия в войсках, не изменивших о нем своего мнения даже после такого блистательного подвига, как взятие Берлина».

4 факта о Готтлобе Тотлебене.

Старый тюрингский род Тотлебенов был влиятелен еще с XVI века. Фамилия Тотлебен происходит от девиза «Treu auf Tod und Leben» (приблизительный перевод: верен не на жизнь, а насмерть; верен до самой смерти).

В написанном Тотлебеном собственноручно при поступлении на российскую службу послужном списке он сообщил, что участвовал в чине капитана кавалерии в боевых действиях Войны за австрийское наследство. Однако считается, что эти данные, по всей вероятности, были присочинены им для придания послужному списку большей солидности.

С берлинским походом связана легенда о том, что Тотлебен, заметив сходство Пугачёва, участвовавшего в экспедиции в качестве простого казака, с наследником российского престола, будущим императором Петром III, подал тому мысль стать самозванцем. Эту легенду упоминает А. С. Пушкин в «Истории пугачевского бунта».

Тотлебен был женат трижды. После смерти первой жены, Иоганетты Софии фон Кропфф в 1743 году (в этом браке у Тотлебена было трое детей, из которых выжила лишь старшая дочь, Шарлотта Вильгельмина Иоганна, в замужестве баронесса фон Мирбах в Курляндии) он женился на вдове графа Брониковского, владелице крупного поместья Вайстроп под Дрезденом, графине Элизабет Кристиане фон Зайфертиц. У них родился сын, граф Карл Адольф Готфрид фон Тотлебен, впоследствии подполковник на прусской службе. Третьей женой Тотлебена стала Мария Петронелла Гратьенн Виктор, на которой он женился в 36 лет.

Материалы о Готтлобе Тотлебене.

Записки генерал-фельдмаршала князя Александра Александровича Прозоровского (1756–1776)

Текст Реляции генерал-майора Тотлебена о занятии Берлина в октябре 1760 года

Тот Тотлебен и не тот

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