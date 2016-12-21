В Москве подъезды к местам новогодних гуляний перекроют грузовиками

Полиция Москвы намерена заблокировать тяжелыми грузовиками подъезды к местам проведения массовых новогодних гуляний горожан в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко.

По словам собеседника, такие меры безопасности правоохранительные органы решили пойти из-за терактов с использованием большегрузных автомобилей, произошедших в Ницце и Берлине.

«Будет выставляться большегрузный транспорт для того, чтобы перекрыть крупные развязки, — цитирует агентство слова главы московского ГИБДД. Мы понимаем и видим те события, которые происходят в мире. В том числе — с применением большегрузного транспорта. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были предпосылки. Поэтому мы считаем, что крупные развязки должны физически перекрываться и обеспечиваться безопасность».

Ранее стало известно, что власти немецкого города Дрезден установили вокруг крупнейшего рождественского рынка Европы — Штрицельмаркт — бетонные блоки для защиты от нападений смертников. Безопасность массовых мероприятий также обеспечивают усиленные наряды полиции.

Вечером 19 декабря на рождественскую ярмарку в Берлине произошло нападение террористов. На толпу посетителей на скорости наехал грузовик, водитель которого скрылся после совершения теракта. Второй человек, находившийся в кабине во время наезда, погиб. Всего жертвами нападения стали 12 человек. Ответственность за теракт взяла запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».