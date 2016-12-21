Администрация Трампа отказалась признать Россию угрозой

Администрация избранного президента США Дональда Трампа не сочла необходимым включить РФ в список главных угроз национальной безопасности, пишет Foreign Policy со ссылкой на соответствующий документ.

На первом месте в списке Трампа — разработка новой стратегии кибербезопасности, сокращение бюджетного дефицита и противостояние террористов.

В документе упоминаются брифинги с участием представителей Пентагона, посвященные Китаю и КНДР.