21 декабря 2016, 02:15
Администрация Трампа отказалась признать Россию угрозой
Администрация избранного президента США Дональда Трампа не сочла необходимым включить РФ в список главных угроз национальной безопасности, пишет Foreign Policy со ссылкой на соответствующий документ.
На первом месте в списке Трампа — разработка новой стратегии кибербезопасности, сокращение бюджетного дефицита и противостояние террористов.
В документе упоминаются брифинги с участием представителей Пентагона, посвященные Китаю и КНДР.
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