Россия не попала в сферу военных приоритетов команды Трампа

Администрация избранного президента США Дональда Трампа составила список его приоритетов в военной сфере, и российского направления среди них нет, пишет Foreign Policy со ссылкой на соответствующий документ.

Первые места в списке приоритетных задач администрации избранного президента США значатся «разработка стратегии по уничтожению террористической организации "Исламское государство", усиление ВС США и устранение бюджетных ограничений на их модернизацию, создание комплексного подхода по обеспечению безопасности в киберпространстве, а также повышение эффективности работы Пентагона».

При это представители переходной команды Трампа подчеркнули, что в обнародованном списке задач администрации избранного президента США отсутствует ряд задач, поскольку он «не является исчерпывающим».