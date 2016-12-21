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21 декабря 2016, 00:23
Россия США теракт Турция убийство

Белый дом опроверг свою причастность к убийству Карлова

Джон Кирби
Джон Кирби
Fort George G. Meade Public Affairs Office

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби утверждает, что США не имеют отношения к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова, передает Reuters.

По словам Кирби, звучащая в Турции риторика относительно американского участия или «помощи» в связи с «отвратительным убийством» является «абсолютно лживой и никак не основана на правде».

Кроме того, представитель администрации президента США подчеркнул, что для формулирования мотивов убийства российского посла следует по меньшей мере дождаться официальных результатов расследования.

Ранее стало известно, что турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри назвал виновником смерти Карлова оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

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