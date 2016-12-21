Боец ЛНР рассказал о наступлении «Правого сектора» под Дебальцево

Военнослужащий народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Александр Татарин заявил о наступлении экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) районе Дебальцево. Его интервью опубликовано на видеохостинге YouTube.

Раненый боец отметил, что изначально атака началась пехотой противника, а позднее подъехала БМП. «Начали тоже они стрелять. Отработала БМП, потом уже начали работать минометы. Первый бой завязался именно с пехотой, а потом уже крупная артиллерия начала работать», — отметил Татарин.

Он подчеркнул, что боевики пытались захватить города Дебальцево и Углегорск, а позже выйти к Горловке. «У них этого, конечно, не получилось сделать и не получится: мы свои позиции отстаивали, отстаиваем и будем их отстаивать», — рассказал военнослужащий. Представитель Госдепартамента США Джон Кирби выразил обеспокоеныность последними событиями на востоке Украины. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Государственного департамента Соединенных Штатов.

«США глубоко обеспокоены недавним всплеском насилия на востоке Украины», — сообщил Кирби.

Он рассказал об убийстве шестерых военных Украины за последние два дня и еще о 33 раненых в результате «российской сепаратистской попытки захватить дополнительную украинскую территорию».

Кирби заявил, что это является нарушением обязательств России в рамках минских соглашений и призвал РФ повлиять на сепаратистов, а также положить конец насилию.

По словам одного из лидеров ополчения Донбасса Вооруженные силы Украины (ВСУ) за два дня боев под Дебальцево потеряли более ста человек, передает «Лента.ру».

О боях в районе Дебальцево стало известно 18 декабря. Об этом сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на ​представителя народной милиции ЛНР.